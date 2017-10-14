В России

Российские депутаты собрались в Сирию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - До конца года делегация Госдумы может совершить визит в Сирию, сообщил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Визит делегации Государственной думы в Сирию может состояться в самом обозримом будущем, не исключаю, что, возможно, и до конца года", - сказал журналистам в субботу Слуцкий, которому председатель Госдумы поручил готовить этот визит.

Как рассказал глава комитета, в пятницу на полях Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге прошла встреча депутатов с новым председателем Народного Совета Сирии Хаммудом Сабагом, который пригласил посетить Сирийскую Арабскую Республику. "Спикер Госдумы Вячеслав Володин от лица нижней палаты парламента принял приглашение", - отметил депутат.

"Сейчас мы будем работать над привлечением к участию в этой поездке парламентариев из европейских стран. Этот совместный визит должен послужить упрочнению парламентских контактов в плане содействия скорейшему урегулированию распространения режима прекращения боевых действий на всю территории страны, а также оказания помощи в восстановлении разрушенной инфраструктуры Сирии", - подчеркнул Слуцкий.

Теги: Госдума, Сирия
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