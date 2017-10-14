В Дагестане обезвредили самодельное взрывное устройство

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Взрывотехники управления ФСБ РФ по Дагестану и регионального МВД обнаружили и уничтожили в Махачкале самодельное взрывное устройство, сообщил представитель УФСБ по республике.

"Самодельную бомбу нашли по улице Петра Первого в том же доме 29, в котором ранее находили две взрывчатки. На этот раз взрывное устройство было маленьким - мощностью 50 грамм в тротиловом эквиваленте. Но эта специальное устройство собрано с элементами магнита, чтобы можно было прикрепить ко дну автомобилей или к сиденью в салоне автотранспорта. Бомбу уничтожили на месте", - сказал собеседник "Интерфакса" в субботу утром.

По его словам, бомба сработала в момент обезвреживания с помощью накладного заряда, но при этом никто не пострадал.

Как сообщалось, 5 октября в Махачкале на улице Петра Первого силовики в цокольном этаже недостроенного дома нашли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство уничтожили на месте, никто не пострадал.