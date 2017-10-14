Экспертный совет ВАК ответил на обвинения в "травле" Мединского

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Члены Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории ответили на критические заявления, появившиеся после рекомендации лишить министра культуры Владимира Мединкого степени доктора исторических наук. Заявление Экспертного совета ВАК было опубликовано в научном издании "Троицкий вариант" .

Ученые настаивают, что обвинения некоторых СМИ в "травле" Мединского не имеют под собой оснований, а попытки придать процессу экспертизы диссертации политическую или идеологическую окраску вводят общественность в заблуждение, так как дискуссия из научной области переходит в сферу политтехнологий. Эксперты напоминают, что они обязаны делать выводы "исходя из высоких научных требований".

В Экспертном совете подчеркивают, что само направление исследований и значимость темы не подвергается сомнению.

"Однако суть выводов Экспертного совета в том, что отрицательно оценивается качество проделанной Мединским работы и констатируется отсутствие у соискателя ученой степени базовых профессиональных навыков историка, и прежде всего научного источниковедческого анализа привлеченных им источников", - говорится в заявлении.

В ответ на доводы о том, что Мединского нельзя лишать степени, так как в его работе нет плагиата, эксперты отмечают, что это и не ставилось в претензию к автору. И одно лишь отсутствие плагиата еще не является гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации.

Кроме того, в совете назвали не соответствующими действительности заявления о положительных заключениях диссертационных советов при МГУ им. Ломоносова и при Белгородском государственном университете, так как в БелГУ работу Мединского не рассматривали по существу, а в МГУ она так и не поступила и не была рассмотрена.

В начале октября Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук после проверки его диссертации. Окончательное решение по поводу ученой степени Мединского примет президиум ВАК на заседании 20 октября.

Весной 2016 года участники "Диссернета" из числа ученых-историков оспорили докторскую степень Мединского в Высшей аттестационной комиссии. По их оценке, его диссертация на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.