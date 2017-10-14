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Мединский прокомментирует претензии к его диссертации после решения президиума ВАК

Президиум ВАК окончательно решит судьбу ученой степени чиновника 20 октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский заявил, что даст развернутый комментарий по поводу претензий к его докторской диссертации со стороны членов экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) после 20 октября, когда президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) окончательно решит судьбу ученой степени чиновника.

"До 20-го числа я эту историю комментировать не буду. А потом скажу то, что думаю по этому поводу", - сказал Мединский "Интерфаксу" на полях открывающейся там 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, отвечая на вопрос, считает ли он выводы экспертов ВАК существенными или политически мотивированными.

Ранее члены Экспертного совета (ВАК) по истории ответили на критические заявления, появившиеся после рекомендации лишить министра культуры степени доктора исторических наук. Ученые настаивают, что обвинения некоторых СМИ в "травле" Мединского не имеют под собой оснований. По их словам, суть выводов Экспертного совета в том, что отрицательно оценивается качество проделанной Мединским работы и констатируется отсутствие у соискателя ученой степени базовых профессиональных навыков историка, и прежде всего научного источниковедческого анализа привлеченных им источников.

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Мединский защитил докторскую диссертацию "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" в 2011 году, в ней он писал о попытках иностранцев исказить исторические факты. Критика в адрес работы звучала в марте и апреле 2012 года, до назначения Мединского министром культуры, однако широкого общественного резонанса не получила.

Весной 2016 года доктор исторических наук, профессор Рязанского госуниверситета Вячеслав Козляков и доктор исторических наук, профессор РГГУ Константин Ерусалимский, а также получивший степень PhD во Флоренции филолог Иван Бабицкий, связанный с сетевым сообществом "Диссернет", официально подали претензии к работе Мединского в Минобрнауки.

Текст их заявления был размещен на сайте "Диссернета", в нем заявители обвинили автора диссертации в некорректных заимствованиях, фактических ошибках и проблемах с методологией. Мединский с претензиями не согласился и счел их несостоятельными. Он также неоднократно заявлял, что связывает заявления оппонентов с попыткой пиара.

В начале октября Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук после проверки его диссертации. Окончательное решение по поводу ученой степени Мединского примет президиум ВАК на заседании 20 октября.

Теги: Владимир Мединский
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