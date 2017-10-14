Полиция задержала почти полсотни участников несогласованных пикетов в Крыму

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - МВД Крыма сообщило о пресечении несогласованных пикетов на полуострове. Почти полсотни человек отвезли в отделения полиции, после получения объяснений их отпустили.

"За нарушения требований федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в органы внутренних дел были доставлены 49 граждан, участвовавших в пикетировании. После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД", - говорится в пресс-релизе республиканского МВД.

Полиция проводит проверку по данному факту "для установления и привлечения к ответственности лиц, виновных в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях".

Пользователи соцсетей пишут, что 14 октября в разных регионах Крыма проходили одиночные пикеты против действий властей в отношении крымских татар. На опубликованных фотографиях - мужчины, которые стоят у обочин дорог с плакатами "Мой народ - не террористы" и "Крымские татары - не экстремисты".

Как сообщалось, за последние несколько недель спецслужба задержала в Крыму предполагаемых последователей запрещенных в России организаций "Таблиги Джамаат" и "Хизб ут-Тахрир".