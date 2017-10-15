Делегация КНДР отказалась встречаться с представителями Южной Кореи в Петербурге

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Представители КНДР не планируют встречаться с делегацией Южной Кореи "на полях" ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Петербурге, заявил член северокорейской делегации.

"Нет планов", - сказал журналистам член делегации.

Накануне участники северокорейской делегации и вовсе отказались отвечать на вопросы журналистов, в том числе и о возможной встрече с представителями Южной Кореи, а также о том, готов ли Пхеньян вступить с Сеулом в диалог.

После этого по окончании мероприятий с прессой пообщался зампредседателя парламента Северной Кореи Ан Дон Чхун. Он заявил, что КНДР нацелена на решительное уничтожение всех, кто угрожает будущему нации.

"Мы видели выступление детей и российских девушек в заключении церемонии открытия 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. Наша страна тоже хочет, чтобы такое будущее было. Это мир и процветание. Поэтому, чтобы добиться такого мира, всех врагов, которые могут помешать этому будущему, мы всех их решительно уничтожим", - сказал Ан Дон Чхун журналистам.

137-я ассамблея Межпарламентского союза проходит в Петербурге 14-18 октября.

МПС является старейшей международной парламентской организацией, он был основан в 1889 году и объединяет парламентариев 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций.

Нынешняя Ассамблея, по данным организаторов, будет рекордной по числу участников за всю историю союза. На нее зарегистрировались свыше 160 делегаций, руководство которых будет представлено почти сотней спикеров парламентов и более 70 вице-спикерами. Общее количество участников превышает 2300 человек.