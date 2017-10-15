Спикер парламента Южной Кореи призвал Пхеньян возобновить переговоры

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава Национальной ассамблеи Южной Кореи Чон Се Гюн призвал КНДР вернуться за стол переговоров.

"Я еще раз призываю Северную Корею вернуться за стол переговоров и решить эту проблему в ближайшем будущем", - сказал он на заседании ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Петербурге.

Чон Се Гюн выразил надежду, что МПС также внесет вклад в решение этой проблемы.

Ранее член северокорейской делегации на ассамблее заявил, что представители КНДР не планируют встречаться с делегацией Южной Кореи в Петербурге.

Чон Се Гюн также заявил, что ядерные испытания КНДР угрожают всему полуострову. "Мы очень обеспокоены ситуацией на корейском полуострове, нашим конфликтом с Северной Кореей и недавним испытанием ядерного оружия и запусками стратегических ракет. Это действительно угроза всему корейскому полуострову", - сказал он.

Пхеньян регулярно проводит испытание баллистических ракет, которые, по заявлению властей КНДР, могут нести ядерные боеголовки. В последний раз Пхеньян проводил испытания 3 сентября, тогда власти Северной Кореи сообщили об успешном испытании водородной бомбы.

137-я ассамблея Межпарламентского союза проходит в Санкт-Петербурге 14-18 октября.

МПС является старейшей международной парламентской организацией, он был основан в 1889 году и объединяет парламентариев 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций.

Нынешняя ассамблея, по данным организаторов, будет рекордной по числу участников за всю историю союза. На нее зарегистрировались свыше 160 делегаций, руководство которых будет представлено почти сотней спикеров парламентов и более 70 вице-спикерами. Общее количество участников превышает 2300 человек.