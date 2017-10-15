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Летевший в Сургут самолет вернется во "Внуково" из-за задымления в кабине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сургут, возвращается во "Внуково" из-за задымления в кабине, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Командир воздушного судна "Ютэйр" "Боинг 737" доложил о задымлении в кабине, однако через несколько минут сообщил о нормализации обстановки", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, было принято решение вернуться во "Внуково" для диагностики воздушного судна. Самолет готовится к посадке во "Внуково" в штатном режиме.

Позднее источник "Интерфакса" сообщил, что самолет благополучно приземлился в аэропорту.

Теги: Москва, Сургут, Внуково, Ютэйр
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