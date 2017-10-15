Людей с вернувшегося во "Внуково" лайнера доставит в Сургут резервный борт

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Резервный борт будет предоставлен пассажирам "Боинг 737", летевшего из Москвы в Сургут и вернувшегося во "Внуково" из-за задымления, сообщает пресс-служба авиакомпании "Ютэйр" в воскресенье.

"Пассажиров пересадят на резервный борт, на время ожидания вылета им будут предоставлены все услуги, предусмотренные Воздушным кодексом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы авиакомпании, во время выполнения рейса UT295 Внуково-Сургут на борту воздушного судна сработал датчик обнаружения дыма. "Командир воздушного судна сообщил наземным службам о выявленной проблеме и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажиры были проинформированы о ситуации. Посадка во Внуково прошла благополучно, пострадавших нет", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что по данному факту будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины произошедшего.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, на борту самолета находилось 175 пассажиров.

Ранее источник агентства сообщил, что "Боинг 737", летевший из Москвы в Сургут, возвращается во "Внуково" из-за задымления в кабине. Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту "Внуково".