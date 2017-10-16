Два человека пострадали при взрыве газа в Краснодарском крае

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при взрыве газа и пожаре в жилом доме поселка Садовый в Славянском районе Краснодарского края , сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах региона.

"На текущий момент известно о двух пострадавших", - сказал источник. Один из раненых госпитализирован с ожогами.

Пожар вспыхнул в воскресенье около 20:00 по московскому времени в жилом доме на первом этаже кирпичного двухэтажного жилого дома в поселке Садовый по улице Летняя. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв бытового газа. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали жильцов дома. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба.