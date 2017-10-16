Глава Госкомнаца Крыма подал в отставку

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов подал в отставку с должности, которую он занимал три с половиной года, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Заур Русланович написал заявление", - сказал собеседник агентства.

Позже отставку подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов, уточнив, что Смирнов написал заявление по его требованию.

"Считаю работу Смирнова неэффективной. Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили, в основном, формальный характер. Связи с национальными общинами были недостаточными. Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приемов граждан, постоянных поездок по Крыму предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям", - написал Аксенов в фейсбуке.

Глава Крыма отметил, что межнациональные отношения - "очень сложная и чувствительная сфера, особенно в таком многонациональном регионе, как Крым", поэтому там "недопустим однобокий подход к решению существующих проблем, нужна кропотливая работа с представителями всех национальностей".

Смирнов возглавил Госкомнац Крыма в апреле 2014 года, до этого, с 1999 по 2013 годы, работал начальником управления по межнациональным делам и миграции Ялтинского городского совета.

На минувших выходных в крымском МВД сообщили, что почти полсотни человек отвезли в отделения полиции за проведение несогласованных пикетов на полуострове. Пользователи соцсетей пишут, что 14 октября в разных регионах Крыма проходили одиночные пикеты против действий властей в отношении крымских татар.