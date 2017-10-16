СПЧ передал в администрацию президента концепцию амнистии к 100-летию революции

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека передал в кремлевскую администрацию проект концепции административной и уголовной амнистии по случаю столетия русской революции.

"Мы передали в администрацию наши предложения по концепции амнистии к столетию русской революции. Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 года, которая началась в феврале 1917 года и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания", - сказал председатель СПЧ Михаил Федотов журналистам в понедельник.

Он добавил, что амнистия предлагается не только уголовная, но и административная. По его словам, подпасть под амнистию могут "тысячи человек".