Около 200 человек вывели из загоревшейся шахты в Пермском крае

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Около 200 горняков эвакуировали из шахты Уралкалия в Пермском крае, где во вторник загорелось оборудование, эвакуация близится к завершению, сообщил информированный источник "Интерфакса".

"Порядка 200 человек эвакуированы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Скоро эвакуация закончится", - сказал собеседник агентства.

Он добавил что "в шахте функционирует вентиляция, заземления нет".

Как пояснил представитель компании, на руднике "Соликамск-1" "Уралкалия" произошло задымление.

"На шахте загорелось демонтируемое оборудование. Пожар оперативно локализовали и отсекли от рабочей части забоя", - отметил он.

На СКРУ-1 добывается карналлитовый концентрат, который потребляет "ВСМПО-Ависма", поставщик титана для крупнейших мировых авиастроительных корпораций.