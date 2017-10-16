Адвокат Родченкова обжалует его заочный арест

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Защита бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова будет добиваться отмены его заочного ареста по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями, сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Скляренко.

"Я обжалую заочный арест Родченкова в кассационном порядке",- сказал Скляренко.

Басманный суд Москвы 21 сентября заочно заключил под арест Родченкова. Ему вменяют часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребления служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Данное решение вступило в законную силу. Родчерков был объявлен в международный розыск 17 сентября.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства WADA, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Внутренняя переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, обнародованного 9 декабря 2016 года, в которой был сделан вывод о государственной системе поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить чемпионат мира по бобслею и скелетону.