Давшего взятку офицеру СКР Максименко объявили в международный розыск

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Предприниматель Дмитрий Смычковский, которого следствие считает взяткодателем по делу главы Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, объявлен в международный розыск.

"В одно дело соединены шесть уголовных дел. В деле шесть фигурантов, один из них, Смычковский объявлен в международный розыск", - сказал следователь в суде, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста Максименко.

19 июля 2016 года Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый заместитель руководителя столичного главка СКР Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ и СКР по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), по местам их работы и жительства прошли обыски, в тот же день они были отправлены под стражу. Срок предварительного следствия по делу установлен до 15 января 2018 года.

Согласно материалам дела, следствие подозревает офицеров СКР в получении взятки в размере 500 тысяч евро от Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой, для переквалификации преступления по делу о перестрелке на Рочдельской улице. Местонахождение денег до сих пор неизвестно.

Никто из фигурантов свою вину не признает. Кроме того, в отношении Максименко расследуется семь эпизодов уголовного дела, два из которых - получения взяток в размере $50 тысяч и автомобиля от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского. Кроме того, в отношении Максименко и Ламонова расследуются еще два эпизода по фактам получения и дачи взяток. Согласно материалам дела, двум офицерам инкриминируется получение взятки в размере $500 тысяч.