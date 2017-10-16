Офицер СКР сообщил об угрожавших ему сроком "в самой ужасной колонии" сотрудниках ФСБ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Глава управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаил Максименко, обвиняемый в коррупции, заявил, что следователи ФСБ угрожали ему большим сроком, если тот откажется давать показания.

"Сотрудникам ФСБ нужно только одно - чтобы я признал в вину в преступлениях, которые я не совершал. Мне неоднократно в ходе общения с сотрудниками ФСБ назывались конкретные сроки, которые будут назначены мне по приговору суда - это 20-22 года строгого режима с отбыванием наказания в самой ужасной колонии, что есть в России", - заявил Максименко в суде, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.

По его словам, это уголовное дело направлено на дискредитацию Следственного комитета РФ и его главы Александра Бастрыкина.

"В данной ситуации я решил отказаться дачи показаний по этому делу, потому что более года я пытался доказать свою невиновность. Я не буду наговаривать на честных сотрудников СКР то, что хотелось бы ФСБ, несмотря на то суровое наказание, которое предопределило для меня ФСБ", - добавил Максименко.

19 июля 2016 года Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый заместитель руководителя столичного главка СКР Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ и СКР по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). По местам их работы и жительства прошли обыски, в тот же день они были отправлены под стражу.

Следствие инкриминирует офицерам СКР получение взятки в размере 500 тысяч евро от Захара Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой, за переквалификацию дела о перестрелке на Рочдельской улице. При этом местонахождение денег до сих пор неизвестно.

Никто из фигурантов свою вину не признает. Кроме того, в отношении Максименко расследуется семь эпизодов уголовного дела, два из которых - получение взяток в размере $50 тысяч и автомобиля от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского. Кроме того, в отношении Максименко и Ламонова расследуются еще два эпизода по фактам получения и дачи взяток. Согласно материалам дела, двум офицерам инкриминируется получение взятки в размере $500 тысяч.

Калашов (Шакро Молодой) обвиняется в вымогательстве 8 млн рублей, а также подозревается в организации преступного сообщества. Его дело рассматривает Никулинский суд Москвы.