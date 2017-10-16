Ливанцы не пришли на открытие фестиваля в Сочи из-за присутствия представителей правых сил Израиля

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Информация о том, что ливанской организации запретили посещать мероприятия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, не соответствует действительности, так как ливанцы по собственной инициативе решили не посещать открытие из-за присутствия представителей Израиля, сообщил вице-президент Всемирной федерации демократической молодежи Аднан эль Магдад.

"Хочу подчеркнуть, что они не бойкотировали весь фестиваль, они считают себя частью фестиваля и они действительно часть ВФДМ. Делегация Ливана каждый раз участвует в фестивалях, потому что они часть его", - сказал эль Магдад "Интерфаксу".

По его словам, решение не посещать открытие фестиваля было связано с присутствием в составе израильской делегации представителей правых партий Израиля. "Они не пришли на открытие и мирно выразили гражданскую позицию, потому что они против того против присутствия участников от Израиля на фестивале", - добавил вице-президент ВФДМ.

В официальном письме международного организационного комитета ВФМС, опубликованном в сентябре 2017 года, говорилось о недопустимости участия в фестивале представителей "реакционистских, фашистских и сионистских взглядов" и отмечалось, что участникам, не делегированным Коммунистической партией Израиля, будет отказано в аккредитации.

Эль Магдад подчеркнул, что находится на фестивале в качестве вице-президента ВФДМ и является координатором всех ближневосточных делегаций, а не руководителем делегации Ливана. "Я не могу что-то запрещать и говорить, что нельзя. Это организация сама решает", - добавил эль Магдад.

Он добавил, что в других мероприятиях фестиваля делегаты от Ливана участвуют.

Ранее пресс-атташе делегации Ливана Даниил Сыпченко заявил "Интерфаксу", что делегатам из Ливана запретили принимать участие в мероприятиях ВФМС из-за политических убеждений.

В Сочи с 14 по 22 октября проводится XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие порядка 50 тыс. человек из 180 стран мира.