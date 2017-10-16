Прибывшим на Фестиваль молодежи ливанцам запретили ходить на мероприятия из-за израильтян

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Порядка ста делегатов из Ливана отказались принимать участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи из-за политических убеждений, сообщил в понедельник "Интерфаксу" пресс-атташе делегации Даниил Сыпченко.

"Это связано по политическим соображениями. Руководитель делегации Аднан Аль Магдад сказал членам делегации не присутствовать на мероприятиях ВФМС из-за того, что там присутствуют делегаты Израиля", - пояснил Сыпченко.

По его словам, только два ливанца осмелились ослушаться руководителя и пойти на открытие ВФМС, за что получили претензии от руководителя делегации.

"Дело в том, что они (вся делегация) приехали на фестиваль в Сочи самостоятельно. По списку аккредитации их должно быть 120 человек. Но пока не все доехали", - сказал Сыпченко, отметив, что "на фестиваль в Сочи приехали далеко не молодые люди".

По его словам, делегация Ливана самостоятельно проводит мероприятия, не связанные с фестивалем, хотя они приехали на фестиваль от Всемирной федерацией демократической молодежи. "Они сказали, что у них свои планы и поездки. Мы сейчас выясняем, надо с ними работать или не надо", - сказал Сыпченко.

В Сочи с 14 по 22 октября проводится XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимают участие порядка 50 тыс. человек из 180 стран мира.