Задержанные в Москве и Махачкале боевики готовили теракты и покушения на полицейских

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Четверо боевиков, задержанных в конце минувшей недели в Москве и Махачкале, планировали теракты и покушения на полицейских, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Ими оказались Хидирнаби Казуев, 1998 года рождения (исламское имя Кудама), Самир Ибрагимов, 1986 г.р, ("Хамза"), Габибула Халдузов, 1987 г.р.; Альберт Хасболатов ("Аюб"). Халдузов задержан в Москве, остальные трое - Махачкале. Халдузов являлся главарем этой ячейки, так как он считался более опытным и держал связь с помощью интернет-приложения "Телеграм" с боевиками "Исламского государства" (международная террористическая организация, запрещенная в России)", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на НАК сообщалось, что 13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо членов "спящей ячейки" боевиков, которые являются выходцами из Дагестана. Также сообщалось, что силовики обезвредили три взрывных устройства, найденных в одном из недостроенных домой по улице Петра Первого города Махачкалы.

"Взрывчатка принадлежала задержанным боевикам. Бомбы с помощью интернета изготовил самый младший в этой банде - Казимов. Он изначально собрал 5 СВУ, два из которых были на пробу с мелким зарядом. Он их испытал, вставив в шлакоблочные блоки на одной из строительных площадок, а три более мощные боевики хранили для совершения терактов во время проведения крупного мероприятия в столице Дагестана", - сказал собеседник агентства.

В ходе допроса, бандиты признались также в том, что после совершения теракта они намеревались напасть с ножами на полицейских в одном из городских парков Махачкалы, отметил источник.

Он рассказал, что бандиты работали на различных строительных площадках в Махачкале. Все в начале июля текущего года дали присягу главарю "ИГ" с помощью интернета.