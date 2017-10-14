В Москве и Махачкале задержаны четверо сторонников ИГИЛ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Органаы безопасности совместно с МВД России пресекли деятельность сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ, сообщил в субботу вечером Информационный центр Национального антитеррористического комитета. По его данным, 13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо членов т.н. спящей ячейки этой преступной организации. Все они являются выходцами из Дагестана.

"В настоящее время задержанные дают подробные признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГИЛ, а также о подготовке ими резонансных террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Республики Дагестан в местах массового пребывания людей во время проведения крупных общественных мероприятий, а также осуществлении покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих", - говорится в сообщении.

В результате оперативно принятых мер в Махачкале обнаружены два тайника, принадлежавшие преступникам, в которых находились три готовых к применению самодельных взрывных устройства.

По данному факту следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел.