Представители Мединского обвинили критиков его диссертации в "лукавстве"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Представители министра культуры РФ Владимира Мединского ответили на заявление членов экспертного совета ВАК по истории относительно его диссертации, выразив уверенность, что оппоненты в своей аргументации что-либо "скрывают, либо лукавят".

"Они (члены экспертного совета - ИФ) начали оправдания с оглашения недостоверной информации о заключениях Диссоветов по истории МГУ и БелГУ. Затем скрыли, что не сумели выдвинуть в присутствии представителей диссертанта ни одного обвинения либо упрека в его адрес, не смогли сформулировать ни одного содержательного вопроса его представителям, не нашли, что возразить на доводы стороны диссертанта. Объявляя себя "высшей экспертной инстанцией", переступают через основные нормативные положения своей же деятельности", - привели "Интерфаксу" представители Мединского слова из заявления доктора исторических наук, научного директора РВИО Михаила Мягкова и доктора политических наук Сергея Черняховского.

Последние выразили уверенность, что члены Экспертного совета "провозглашают себя хранителями профессиональной этики и в каждом пункте оправданий о чем-либо умалчивают, либо скрывают, либо лукавят". "Протестуют против политизации, взывают к имени "высоких научных требований" и завершают свою прокламацию выдвижением политического обвинения в "антипатриотизме", - считают Мягков и Черняховский.

Ранее в интернете было опубликовано заявление членов экспертного совета ВАК по истории, в котором они отметили, что "рекомендация Экспертного совета лишить В.Р.Мединского ученой степени доктора исторических наук вызвана отнюдь не несогласием с его "видением истории" или с его "патриотической позицией".

"Мы глубоко убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением", - говорится в заявлении.

Члены экспертного совета отметили, что заявление об имеющихся двух положительных заключениях на диссертацию Мединского "не соответствует действительности". Кроме того, "одно лишь отсутствие плагиата еще не является гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации", а суть выводов Экспертного совета в том, что "отрицательно оценивается качество проделанной В.Р.Мединским работы и констатируется отсутствие у соискателя ученой степени базовых профессиональных навыков историка, и прежде всего научного источниковедческого анализа привлеченных им источников".

Эксперты также заметили, что заключение Экспертного совета ВАК "не затрагивает ни личность, ни разнообразную деятельность Мединского на занимаемых им постах".

В начале октября Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук после проверки его диссертации. Окончательное решение по поводу ученой степени Мединского примет президиум ВАК на заседании 20 октября.