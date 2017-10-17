Страховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018-го года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков направил в Центробанк предложения по переходу на нерегулируемые государством тарифы ОСАГО, пишет во вторник "Коммерсант со ссылкой на свои источники.

Концепция, которую подготовил РСА, предполагает, что уже с 1 июля 2018 года ЦБ будет регулировать только максимальную цену полиса (в документе названа сумма в 30 тысяч для легковых автомобилей физический лиц). Страховщики сами будут определять следующие коэффициенты: территорию использования машины, возраст и стаж водителя, ограничения по допуску за руль, мощность автомобиля, использование авто с прицепом.

На втором этапе, с января 2020 года, РСА предлагает Центробанку полностью отказаться от регулирования цен на полисы ОСАГО; в его компетенции будет только определение минимальных тарифов и определение обязательных факторов риска, которые страховщики должны учитывать при тарификации.

По другому сценарию, предложенному в концепции РСА, с 1 июля 2018 года Центробанк отказывается от регулирования четырех коэффициентов (за исключениям территориального) и устанавливает максимальный базовый тариф на уровне 20 тысяч для легковых автомобилей физических лиц.

Издание напоминает, что ЦБ согласился на переход к свободным тарифам на ОСАГО два года назад. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиулина поручила страховщиками подготовить "дорожную карту" по отказу от регулируемых тарифов.