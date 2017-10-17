Путин распорядился включить в зону Свободного порта еще восемь аэропортов Дальнего Востока

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству включить в зону действия режима Свободного порта Владивосток (СПВ) еще восемь аэропортов Дальнего Востока, сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

В настоящее время этот режим успешно реализован в аэропорту "Кневичи" во Владивостоке.

Поручение должно быть выполнено до конца этого года.

"Распространение режима Свободного порта на международные аэропорты - важное решение, влияющее на развитие многих отраслей экономики. Упрощенный визовый режим позволит расширить чартерные программы, в первую очередь, со странами АТР. По электронным визам на Дальний Восток смогут прилетать инвесторы и туристы из 18 стран. Это позволит активизировать деловое общение, привлечь больше инвесторов и запустить больше инвестиционных проектов, а также даст дополнительное развитие туристической отрасли на Дальнем Востоке", - сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, слова которого приведены в сообщении.

Реализация поручения главы государства обеспечит возможность иностранным гражданам прилетать в дальневосточные регионы, в которых функционируют аэропорты с международным статусом, в упрощенном порядке - по электронной визе.

По электронной визе иностранные граждане смогут прилететь в международные аэропорты "Угольный " (Анадырь) и "Бухта проведения " на Чукотке, "Игнатьево" (Благовещенск) в Амурской области, "Елизово" (Петропавловск-Камчатский) на Камчатке, "Новый " (Хабаровск) и "Дземги" (Комсомольск-на-Амуре) в Хабаровском крае, "Сокол " (Магадан) в Магаданской области, "Хомутово " (Южно-Сахалинск) на Сахалине.

Упрощенный визовый режим в рамках Свободного порта в аэропорту "Кневичи" начал действовать в начале августа. За это время выдано 3,3 тыс. электронных виз гражданам 16 стран.