В МВД заметили рост молодежного участия в несанкционированных мероприятиях

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел РФ предложило ужесточить ответственность родителей и школ за участие детей в несанкционированных властями массовых акциях, в связи с ростом числа молодежи в таких мероприятиях.

"Конечно, волнует участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Статистика говорит о том, что процентное соотношение молодежи, которое в них участвует, увеличивается", - сказал во вторник начальник главка МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин на заседании президентского совета по правам человека в Москве.

По его словам, "уменьшение возраста участников нас, как ответственных за ситуацию по противодействию экстремизму в России, настораживает".

"Здесь надо рассматривать поправки, чтобы ответственность усилилась не только в отношении этих детей, которые не знают, на что идут, в основном ради любопытства, но и в отношении родителей и, может даже, учебных заведений - которые отвечают не только за образование, но и за воспитание молодежи", - сказал Валиулин.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние принимали участие в несанкционированных акциях оппозиции в некоторых городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. В частности, в столице были задержаны 136 несовершеннолетних.