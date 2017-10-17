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Глава "Лаборатории Касперского" отверг обвинения в шпионаже за пользователями из США

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский назвал опубликованные американскими СМИ обвинения в адрес компании в шпионаже "охотой на ведьм" и "бездоказательной паранойей", а также заявил, что доказательств вины компании нет.

"Я лично отвечаю за то, что в продуктах и апдейтах компании не содержится никакого шпионского/зловредного/недекларируемого функционала. И я лично заявляю, что все обвинения компании в шпионаже за (американскими) пользователями являются бездоказательной паранойей (в лучшем случае). Ещё раз, недавняя травля нашей компании - это паранойя, костер инквизиции и охота на ведьм", - написал Касперский в своем блоге во вторник.

"Обвинения против нас достаточно серьёзные. Какие же фактические доказательства лежат под этими обвинениями? А никаких вообще! Никаких фактов, улик, доказательств нет! И быть не может", - заявил Касперский.

По его словам, в случае предъявления столь веских обвинений, "в цивилизованном обществе принято представлять доказательства, ну или хотя бы имена/фотографии жертв".

"В случае технического шпионажа (к чему относятся и кибератаки) предъявляют средства шпионажа. В кибермире - названия модулей, местоположение кода, его дизассемблер (или часть). В нашем случае ничего этого не было. Все обвинения опираются на "осведомлённые источники, близкие к теме", плюс беседы с анонимными свидетелями, плюс отсылы к "classified information" и прочим слухам (примерно как "ехал в лифте и вот что услышал")", - написал он.

"Мы готовы пригласить для проведения дополнительного аудита внешних наблюдателей, обладающих экспертизой в области компьютерной безопасности. Я абсолютно уверен, что ничего неожиданного обнаружено не будет", - заявил Касперский.

В сентябре Министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление с призывом к американским госучреждениям отказаться от использования продукции "Лаборатории Касперского". В нем отмечалось, что МВБ обеспокоено связями между некоторыми сотрудниками компании и российскими спецслужбами.

Позже газета The New York Times написала, что в 2015 году сотрудники израильских спецслужб проникли во внутреннюю сеть "Лаборатории Касперского" и обнаружили факт несанкционированного доступа к данным американского Агентства Национальной Безопасности. О произошедшем Израиль уведомил США после чего, пишет The New York Times, и было принято решение о запрете на использование продукции "Лаборатории Касперского" в американских госструктурах.

Теги: Лаборатория Касперского, Евгений Касперский
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