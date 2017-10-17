Для Росгвардии изготовили щиты со встроенным электрошокером

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Щиты со встроенным электрошокером могут быть использоваться правоохранительными органами с конца 2018 года, сообщила гендиректор компании-разработчика "МАРТ Групп" Екатерина Столяревская.

"Сейчас мы ждём на ближайшее время государственные испытания, а дальше это чисто бумажная работа. Если все будет хорошо, то ждём постановки на вооружение. Заинтересованность уже есть. Мы надеемся, что к концу 2018 года (оборудованные электрошоком щиты - ИФ) уже будут стоять на вооружении", - сказала Столяревская журналистам на международной выставке "Интерполитех-2017".

По её словам, за основу изделия взят щит из крепкого поликарбоната, который уже стоит на вооружении.

"В ручку вставлена электроника, которая позволяет передавать электричество, как и обычный электрошок, на поверхность щита. По поверхности щита проходит разряд, это сделано для того, чтобы нельзя было выхватить (щит - ИФ) и при необходимости самого агрессивного противника остановить", - пояснила представитель компании.

Она сообщила, что разработка предназначена "не для оперативной работы на каких-то митингах, а более для спецопераций", при этом отметив, что окончательное решение о применении щитов будет приниматься руководством правоохранительных органов.

"Заинтересовались (щитами - ИФ) в первую очередь оперативные органы: ОМОН, подразделения Росгвардии, в рамках МВД тоже есть структуры, которые могли бы воспользоваться подобными изделиями",- сказала Столяревская.