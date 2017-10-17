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Суд отказал Серебренникову в работе над фильмом "Лето" и балетом "Нуреев"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы не дал обвиняемому в мошенничестве режиссеру Кириллу Серебренникову пять дней для того, чтобы доснять фильм "Лето", и не разрешил ему посещать Большой театр для работы над балетом "Нуреев".

Как передает корреспондент "Интерфакса", это следует из постановления судьи Артура Карпова, оглашённого во вторник по итогам рассмотрения ходатайств о продлении меры пресечения фигурантам "дела "Седьмой студии", среди которых Серебренников.

"В удовлетворении ходатайства адвоката Харитонова отказать. Оставить наложенные в отношении Серебренникова ограничения, установленные судом апелляционной инстанции", - говорится в решении Карпова.

В ходе заседания Серебренников и его адвокат Дмитрий Харитонов просили суд дать режиссёру пять дней для "досъемки" фильма "Лето", разрешить ему посещать Большой театр, где готовится к постановке балет "Нуреев", и разрешить ему двухчасовые прогулки в свободном режиме, а не по графику.

Серебренников обвиняется в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета "Седьмой студии" на культурный проект "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С 23 августа режиссер находится под домашним арестом.

Теги: Кирилл Серебренников, Россия
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