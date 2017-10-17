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Серебренников останется под арестом до 19 января

Есть обновление от 23:29

На тот же срок мера пресечения продлена остальным фигурантам

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 19 января оставил под домашним арестом режиссёра Кирилла Серебренникова и на тот же срок продлил меру пресечения другим фигурантам "дела "Седьмой студии", передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. (...) Продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова на три месяца, то есть до 19 января 2018 года", - огласил постановление судья Артур Карпов во вторник.

На тот же срок суд продлил арест бывшему генпродюсеру автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" и экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому и домашний арест - бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и экс-главбуху организации Нине Масляевой.

Своё ходатайство следователь Александр Лавров мотивировал тем, что расследование данного уголовного представляет особую сложность, так как оно имеет экономическую направленность, а исследуемый в нем период составляет несколько лет. Кроме того, по его словам, следствие по-прежнему считает, что обвиняемые могут скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать производству по делу.

Кроме того, пояснил А.Лавров, по делу предстоит провести большой объём следственных и процессуальных действий - в частности, провести допрос более 70 человек и получить результаты назначенных экспертиз.

Со своей стороны, все фигуранты, кроме Н.Масляевой, возражали против удовлетворения ходатайства. Адвокаты К.Серебренникова и Ю.Итина попросили не продлевать их подзащитным меру пресечения вообще или избрать меру, не связанную с ограничением свободы. А.Малобродский и его защита просили суд заменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Все адвокаты указали на несоответствие представленных в суд материалов фактическим обстоятельствам дела и хода расследования, а также указали на процессуальные нарушения, которые содержит ходатайство следствия.

В свою очередь, Н.Масляева оставила вопрос о своей дальнейшей судьбе на усмотрение суда.

Все фигуранты обвиняются в хищении 69 млн рублей, выделенных из бюджета "Седьмой студии" на культурный проект "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Н.Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Ещё одна фигурантка - бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", который, как заявляло следствие, должен был быть запущен в рамках "Платформы", но поставлен в итоге не был, Екатерина Воронова - арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Срок следствия по делу продлен до 19 января 2018 года.

Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении "Интерфакса", его оперативное сопровождение осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й службы ФСБ.

Теги: Россия, Кирилл Серебренников
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