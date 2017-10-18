Завершены межведомственные испытания новой ракеты для комплекса "Искандер"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - На Государственном центральном межвидовом полигоне (ГЦМП) "Капустин Яр" (Астраханская область) постоянно идет экспериментальная отработка перспективных образцов вооружений и военной техники (ВВТ), сообщил журналистам начальник полигона генерал-майор Олег Кислов.

"Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса "Искандер", - сказал О.Кислов.

По его словам, "проведены зачетные стрельбы в рамках перевооружения зенитно-ракетных полков на зенитные ракетные системы С-400".

19 мая в Минобороны РФ заявили, что дальность и точность комплексов "Искандер-М" планируется увеличить за счет новых типов ракет.

Генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин сообщил журналистам, что "Искандер-М" имеет как минимум семь типов ракет. "Создано еще несколько типов ракет, внешне они между собой не отличаются. Сейчас у него семь типов ракет, а может и больше", - сказал В.Кашин.

По официальным данным, дальность полета ракет ракетного комплекса "Искандер" - 500 км.