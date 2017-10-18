Тела двоих погибших землекопов извлекли из-под завала в Иркутске

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли тела двоих рабочих, которых вечером во вторник засыпало грунтом при проведении земляных работ на улице Захарова в микрорайоне Юбилейном Иркутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

"На момент обвала грунта в траншее находилось три человека. Один рабочий был засыпан по пояс, в 19:35 по иркутскому времени его подняли на поверхность и передали медикам. Тела двоих погибших рабочих, оказавшихся под завалом полностью, были подняты в 22:30 и 23:54 соответственно. Работы завершены", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Глубина обвалившейся траншеи составляла около 5 метров.

Неделю назад похожая трагедия произошла в Тамбове. "В обеденное время рабочие производили работы по разрытию траншеи для подведения коммуникаций к строящемуся дому по улице Астраханской. В результате обрушения земли четверо работников оказались под завалами", - сообщили ранее в Следственном управлении СКР по Тамбовской области. Троим землекопам удалось выбраться. Четвертый - мужчина, 1965 года рождения - погиб.