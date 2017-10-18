Главные новости
В миреВ Белом доме назвали угрозой безопасности блокировку закона об иммиграцииВ РоссииПравительство утвердило перенос выходных дней в 2018 годуСпорт"Спартак" разгромил "Севилью" в матче Лиги чемпионов
В России

Наличие двух авторефератов диссертации Мединского объяснили ошибочной отправкой в ВАК черновика

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Два списка оппонентов на защите докторской диссертации главы Минкультуры РФ Владимира Мединского появились из-за ошибки, в которой сам министр не виноват, заявил "Интерфаксу" исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

"Это вопрос не к нам и тем более не к министру, а к ВАКу (Высшая аттестационная комиссия) и к университету, в котором проходила защита (РГСУ - ИФ). Да, действительно, был черновой вариант (автореферата диссертации Мединского со списком оппонентов - ИФ), но как он оказался - это предположения можно строить. Может, кто-то специально заменил, может техническая ошибка. Мы, я не знаем, как это получилось", - сказал Кононов агентству во вторник.

Так он прокомментировал существование двух версий автореферата Мединского - с двумя разными списками оппонентов.

В РоссииМинкультуры и ВАК указали разных оппонентов в автореферате диссертации МединскогоЧитать подробнее

Два автореферата на одну диссертацию

Первый автореферат размещен на сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ, и в нем оппонентами значатся историки Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Между тем, во вторник пресс-служба Минкультуры предоставила "Интерфаксу" частичную фотокопию другого автореферата к той же диссертации Мединского, в котором в числе оппонентов указаны три других историка: Владимир Сёмин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев.

Согласно действующему порядку присуждения ученых степеней, в автореферате диссертации указывается список оппонентов, он подписывается ученым секретарем диссертационного совета на второй странице и рассылается в университеты и институты, а после успешной защиты вместе с текстом диссертации - в ВАК и Российскую государственную библиотеку (РГБ), которая является учреждением культуры.

"На сайте ВАК "прицепили" не тот документ. Это вопрос даже не к ВАК, ВАК размещает, что ему присылают, а вопрос к РГСУ и диссовету, который в 2011 году занимался этой рассылкой", - сказал Кононов.

Автореферат в библиотеке

Корреспонденту "Интерфакса" не удалось получить на руки автореферат Мединского, находящийся в РГБ. В библиотеке пояснили, что он находится в "одном из отделов", его взял "кто-то из сотрудников". В электронной версии автореферата, доступной с компьютера в РГБ, вторая страница, на который должен быть опубликован список оппонентов, отсутствует. На сайте РГБ в интернете по состоянию на вечер вторника автореферат в электронном виде недоступен "по техническим причинам".

Один из авторов заявления о лишении Мединского ученой степени Иван Бабицкий заявил агентству, что в РГБ лежит вариант автореферата с фамилиями Борисова, Лаврова и Гасанова - аналогичный тому, что доступен на сайте ВАК. "У меня есть заверенная копия этого автореферата, я ее делал, когда мы готовили заявление о лишении степени. На ней стоит подпись ученого секретаря РГБ", - сказал Бабицкий.

В РоссииСовет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степениСовет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степениЧитать подробнее

Заявления оппонентов

Во вторник "Новая газета" выпустила материал, в котором утверждалось, что историки Борисов и Лавров, заявленные как оппоненты научной работыМединского, не присутствовали на защите диссертации. Они отвергли какую-либо причастность к работе министра культуры. Также издание привело слова членов экспертного совета ВАК по истории, которые заявили, что экспертный совет вообще не утверждал диссертацию Мединского в нарушение регламента.

В пресс-службе Минкультуры после появления публикации заявили о том, что министру на защите оппонировали другие ученые.

В пятницу, 20 октября, президиум ВАК, как ожидается, вынесет окончательное решение о том, рекомендовать ли Минобрнауки лишить Мединского степени или признать претензии к работе несостоятельными. До этого диссертация министра побывала в трех диссертационных советах - в двух из них работу по существу так и не рассмотрели, в третьем сочли, что оснований лишать министра степени нет. Вышестоящая инстанция - экспертный совет ВАК по истории - в начале октября приняла противоположное решение, подвергнув сомнению качество научного труда Мединского.

Мединский неоднократно заявлял, что считает претензии к его работе политизированными и предвзятыми. Некоторые историки высказались в поддержку научных взглядов и позиции министра культуры.

"Интерфакс" не располагает комментариями ВАК по поводу наличия двух вариантов авторефератов.

Теги: Владимир Мединский, ВАК, РВИО
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Девять человек госпитализированы после пожара в доме престарелых в ИркутскеДевять человек госпитализированы после пожара в доме престарелых в Иркутске
Причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машиныПодробнее
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2018 годуПравительство утвердило перенос выходных дней в 2018 году
В новогодние праздники россияне отдохнут с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 годаПодробнее
Завершены межведомственные испытания новой ракеты для комплекса "Искандер"Завершены межведомственные испытания новой ракеты для комплекса "Искандер"
За счет новых типов ракет планируется увеличить дальность и точность комплексов "Искандер-М"Подробнее
Серебренников останется под арестом до 19 январяСеребренников останется под арестом до 19 января
На тот же срок мера пресечения продлена остальным фигурантамПодробнее
Памфилова рассказала о роли ЦИК в отставках губернаторовПамфилова рассказала о роли ЦИК в отставках губернаторов
По словам главы Центризбиркома, некоторые снятые с постов главы регионов применяли административный ресурс на выборахПодробнее
Идея депутата юридически признать факт венчания вызвала удивление РПЦИдея депутата юридически признать факт венчания вызвала удивление РПЦ
В Московском патриархате напомнили, что Россия является светским государством, поэтому реализация данной инициативы потребовала бы изменений всего законодательства РФПодробнее
Поклонская в видеообращении попросила Чайку отозвать прокатное удостоверение "Матильды"Поклонская в видеообращении попросила Чайку отозвать прокатное удостоверение "Матильды"
Адвокат Алексея Учителя счел депутата украинкой по духу из-за ее постоянных апелляций к массовым протестам против картиныПодробнее
"Агора" будет представлять интересы Павла Дурова в российских судах"Агора" будет представлять интересы Павла Дурова в российских судах
Владелец Telegram намерен обжаловать назначенный мессенджеру штраф на 800 тыс. рублей за отказ помогать ФСБПодробнее
Верховный суд счел вовлечение детей в секты поводом к лишению родительских правВерховный суд счел вовлечение детей в секты поводом к лишению родительских прав
Пленум ВС подготовил постановление, согласно которому лишить родительский прав можно за препятствие обучению ребенка и вовлечение его в азартные игрыПодробнее
Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"
В СКР считают, что руководство авиакомпании поручало сотрудникам бухгалтерии искажать отчетностьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 октября9 фото
17 октября
Фотохроника 17 октября
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото
17 октября
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Белом доме назвали угрозой безопасности блокировку закона об иммиграцииВ РоссииПравительство утвердило перенос выходных дней в 2018 годуСпорт"Спартак" разгромил "Севилью" в матче Лиги чемпионовВ миреСуд в США отклонил иск Дерипаски о клевете к агентству Associated PressВ РоссииЗавершены межведомственные испытания новой ракеты для комплекса "Искандер"В миреВ Пекине открылся 19-й съезд Коммунистической партии Китая

Американский писатель получил Букеровскую премию за роман о Линкольне

Американский писатель получил Букеровскую премию за роман о ЛинкольнеДжордж Сондерс стал вторым подряд представителем США, который получает престижную награду Подробнее

Петра Павленского поместили в психиатрический стационар полиции Парижа

Петра Павленского поместили в психиатрический стационар полиции ПарижаРанее художник-акционист поджег здание Банка Франции на площади Бастилии, чтобы "раздуть мировой пожар революции" Подробнее

В Ростовской области задержали украинца по подозрению в связях с "Правым сектором"

Восемь человек стали жертвами двух нападений в Пакистане

СК в Пензе проверит отказ диспетчера отправить "скорую" к умирающему ребенку

Число жертв лесных пожаров в Испании и Португалии достигло 45 человек

Наличие двух авторефератов диссертации Мединского объяснили ошибочной отправкой в ВАК черновика

Настоятельница монастыря погибла в ДТП под Псковом

Совет директоров En+ Дерипаски возглавил экс-министр энергетики Великобритании

В Госдуму внесен законопроект о смягчении валютного контроля

Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Девять человек госпитализированы после пожара в доме престарелых в Иркутске

Девять человек госпитализированы после пожара в доме престарелых в ИркутскеПричиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины Подробнее

Нефть Brent поднялась в цене до $58,2 за баррель

Си Цзиньпин призвал отказаться от политики силы в мировых отношениях

Сорос передал $18 млрд в свой благотворительный фонд

Более 100 менеджеров "Открытия" получат запрет на профессию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции