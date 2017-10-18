Наличие двух авторефератов диссертации Мединского объяснили ошибочной отправкой в ВАК черновика

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Два списка оппонентов на защите докторской диссертации главы Минкультуры РФ Владимира Мединского появились из-за ошибки, в которой сам министр не виноват, заявил "Интерфаксу" исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

"Это вопрос не к нам и тем более не к министру, а к ВАКу (Высшая аттестационная комиссия) и к университету, в котором проходила защита (РГСУ - ИФ). Да, действительно, был черновой вариант (автореферата диссертации Мединского со списком оппонентов - ИФ), но как он оказался - это предположения можно строить. Может, кто-то специально заменил, может техническая ошибка. Мы, я не знаем, как это получилось", - сказал Кононов агентству во вторник.

Так он прокомментировал существование двух версий автореферата Мединского - с двумя разными списками оппонентов.

Два автореферата на одну диссертацию

Первый автореферат размещен на сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ, и в нем оппонентами значатся историки Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Между тем, во вторник пресс-служба Минкультуры предоставила "Интерфаксу" частичную фотокопию другого автореферата к той же диссертации Мединского, в котором в числе оппонентов указаны три других историка: Владимир Сёмин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев.

Согласно действующему порядку присуждения ученых степеней, в автореферате диссертации указывается список оппонентов, он подписывается ученым секретарем диссертационного совета на второй странице и рассылается в университеты и институты, а после успешной защиты вместе с текстом диссертации - в ВАК и Российскую государственную библиотеку (РГБ), которая является учреждением культуры.

"На сайте ВАК "прицепили" не тот документ. Это вопрос даже не к ВАК, ВАК размещает, что ему присылают, а вопрос к РГСУ и диссовету, который в 2011 году занимался этой рассылкой", - сказал Кононов.

Автореферат в библиотеке

Корреспонденту "Интерфакса" не удалось получить на руки автореферат Мединского, находящийся в РГБ. В библиотеке пояснили, что он находится в "одном из отделов", его взял "кто-то из сотрудников". В электронной версии автореферата, доступной с компьютера в РГБ, вторая страница, на который должен быть опубликован список оппонентов, отсутствует. На сайте РГБ в интернете по состоянию на вечер вторника автореферат в электронном виде недоступен "по техническим причинам".

Один из авторов заявления о лишении Мединского ученой степени Иван Бабицкий заявил агентству, что в РГБ лежит вариант автореферата с фамилиями Борисова, Лаврова и Гасанова - аналогичный тому, что доступен на сайте ВАК. "У меня есть заверенная копия этого автореферата, я ее делал, когда мы готовили заявление о лишении степени. На ней стоит подпись ученого секретаря РГБ", - сказал Бабицкий.

Заявления оппонентов

Во вторник "Новая газета" выпустила материал , в котором утверждалось, что историки Борисов и Лавров, заявленные как оппоненты научной работыМединского, не присутствовали на защите диссертации. Они отвергли какую-либо причастность к работе министра культуры. Также издание привело слова членов экспертного совета ВАК по истории, которые заявили, что экспертный совет вообще не утверждал диссертацию Мединского в нарушение регламента.

В пресс-службе Минкультуры после появления публикации заявили о том, что министру на защите оппонировали другие ученые.

В пятницу, 20 октября, президиум ВАК, как ожидается, вынесет окончательное решение о том, рекомендовать ли Минобрнауки лишить Мединского степени или признать претензии к работе несостоятельными. До этого диссертация министра побывала в трех диссертационных советах - в двух из них работу по существу так и не рассмотрели, в третьем сочли, что оснований лишать министра степени нет. Вышестоящая инстанция - экспертный совет ВАК по истории - в начале октября приняла противоположное решение, подвергнув сомнению качество научного труда Мединского.

Мединский неоднократно заявлял, что считает претензии к его работе политизированными и предвзятыми. Некоторые историки высказались в поддержку научных взглядов и позиции министра культуры.

"Интерфакс" не располагает комментариями ВАК по поводу наличия двух вариантов авторефератов.