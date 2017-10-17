Минкультуры и ВАК указали разных оппонентов в автореферате диссертации Мединского

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - На титульном листе автореферата докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского, частичную фотокопию которого предоставило "Интерфаксу" министерство культуры РФ, указаны другие оппоненты, нежели фигурирующие в статье "Новой газеты".

Так, среди официальных оппонентов на титульном листе автореферата (согласно предоставленной фотокопии) указаны доктора исторических наук, профессоры Владимир Сёмин, Владимир Тымчик, Анатолий Королев.

Научный консультант - академик РАН Василий Иванович Жуков, ведущая организация - Московский государственный гуманитарный университет (МГГУ) имени М.А.Шолохова.

В пресс-службе Минкультуры "Интерфаксу" пояснили, что ведущая организация занимается научным сопровождением, а защищался Мединский в РГСУ.

В справке к делу о присуждении Мединскому ученой степени доктора исторических наук (ее копию также предоставили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ) отмечается, что ведущая организация, МГГУ имени М.А.Шолохова, в своем положительном отзыве, составленном доктором исторических наук, профессором, профессором кафедры отечественной истории МГГУ имени М.А.Шолохова Антоновой Т.В., обсужденном и одобренном на заседании кафедры отечественной истории 9 июня 2011 года, протокол № 11, подписанном заведующим кафедрой отечественной истории МГГУ имени М.А.Шолохова, доктором исторических наук, профессором Юрьевым А.И. и утвержденном проректором по научной работе МГГУ имени М.А.Шолохова, кандидатом технических наук, доцентом Кравцовой Л.А., указала, что диссертация Мединского "представляет собой самостоятельное, завершенное научное исследование, которое находится в русле современного развития исторической науки, представляет значительный теоретический и практический интерес, соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ, а её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история".

Ранее "Новая газета" сообщила о том, что историки Александр Борисов и Владимир Лавров, заявленные как оппоненты научной работы Мединского, не присутствовали на защите диссертации. Они отвергли какую-либо причастность к диссертации министра культуры. Кроме этого газета утверждала, что экспертный совет вообще не утверждал диссертацию Мединского.

Газете "Ведомости " представитель Мединского заявил, что "Новая газета" ошиблась с оппонентами докторской диссертации министра культуры. По его словам, оппонентами на защите докторской Мединского были профессора Владимир Семин, Владимир Тымчик, Анатолий Королев.

Между тем, отмечают "Ведомости", на сайте ВАК в автореферате Мединского указаны те оппоненты, о которых писала "Новая газета". "Это вопросы к ВАКу. Действительно, обращались к этим людям, но они потом дали более узких специалистов по теме", - ответил представитель Мединского.

В начале октября Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук после проверки его диссертации. Окончательное решение по поводу ученой степени Мединского примет президиум ВАК на заседании 20 октября.