Путин заявил о готовности России справиться с проблемами без помощи извне

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин, выступая на форуме Общероссийского национального фронта (ОНФ), обозначил задачи, стоящие перед страной "на годы вперед", и заявил, что россияне справятся с ними, а Россия вырвется в лидеры без помощи извне.

"После развала Советского Союза мы слышали очень много сладких, хороших речей, но реально нам никто не помогал. Да мы и не рассчитывали на это, нам не нужна никакая помощь со стороны", - сказал Путин, обращаясь к участникам форума "Россия устремленная в будущее".

Как отметил Путин, "нам еще очень многое предстоит сделать, прежде всего, ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство". "Уровень этих проблем пока, к сожалению, еще очень высок", - признал президент.

"Мы должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы. Какие? Это сбережения и преумножения нашего народа, создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, всех регионов нашей огромной страны. Наконец, это вызов будущего - настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях, как таковых, в образовании", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что "отгораживаться от этих мировых тенденций или следовать за кем-то, безусловно, это не наш выбор". "У нас есть все возможности - и мы это уже во многом сделали - восстановить те компетенции, где мы были лидерами всегда. И мы обязательно прорвемся к новым компетенциям, которые нам нужны для развития. В этом нет никаких сомнений. Мы должны быть лидерами в знаниях, в интеллекте, в социальном и культурном развитии и при этом, конечно, сохранить свою самобытность", - заявил Путин.

"Все это задачи на годы вперед", - заключил президент РФ.