Путин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале следующей недели

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на выборах в марте 2018 года соберется на свое заседание в начале будущей недели, ориентировочно, 26 декабря, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

Как ожидается, во вторник, 19 декабря, пройдет заседание оргкомитета. "Он сформирует инициативную группу, а затем не менее чем за пять дней необходимо будет уведомить Центризбирком о ее заседании", - рассказал собеседник агентства.

"Таким образом, Путин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале будущей недели, скорее всего, 26 декабря", - сказал источник.

Глава государства идет на очередные - для него четвертые - выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей. В поддержку выдвижения Путина кандидатом должна быть сформирована инициативная группы в количестве не менее 500 человек.

Накануне Центризбирком утвердил график проведения избирательной кампании, согласно которому претенденты-самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января.