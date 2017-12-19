Вероятной причиной падения самолета в Нарьян-Маре назвали отказ двигателя

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Предварительная причина падения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара - отказ двигателя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации НАО.

"Самолет Ан-2 потерял скорость при взлете и упал. Предварительная причина - отказ двигателя", - приводит пресс-служба слова генерального директора нарьян-марского объединенного авиаотряда Валерия Остапчука, в ведении которого находился борт.

По его словам, расследованием ЧП займется комиссия МАК.

"В результате авиакатастрофы погибли два человека: женщина, 1987 года рождения, и ребенок, 2013 года рождения. В настоящее время восемь пострадавших находятся в реанимации. Двое - в операционных и один проходит обследование", - рассказали в пресс-службе.

Между тем ранее сообщалось о четырех погибших.

Как сообщалось, инцидент произошел около 10:30 (по московскому времени) вторника. По данным СКР НАО, самолет Ан-2, выполнявший внутренний рейс по маршруту "Нарьян-Мар- поселок Харута", совершил жесткую посадку.

На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Пресс-служба СКР сообщала о четырех погибших.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).

По данным пресс-службы администрации НАО, на борту находились сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.