Власти НАО объявили траур по погибшим в авиакатастрофе Ан-2

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Власти Ненецкого автономного округа объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе Ан-2 в аэропорту столицы региона Нарьян-Маре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе округа.

"Среда (20 декабря - ИФ) объявлена днем траура", - сказал собеседник агентства.

По его словам, позднее во вторник будет решен вопрос с выплатой компенсаций погибшим и пострадавшим при падении самолета.

Как сообщалось, инцидент произошел во вторник около 10:30 по московскому времени. Самолет Ан-2, выполнявший внутренний рейс по маршруту "Нарьян-Мар - поселок Харута", с 13 людьми на борту совершил жесткую посадку. По данным в пресс-службы администрации НАО, погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2013 года рождения. При этом ранее сообщалось о четырех погибших.

По информации генерального директора АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" Валерия Остапчука, предварительная причина катастрофы - отказ двигателя. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным пресс-службы администрации НАО, на борту находились сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.