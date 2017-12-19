Кириенко не возглавит предвыборный штаб Путина

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко опроверг сообщения о том, что он возглавит предвыборный штаб Владимира Путина на очередных выборах главы государства.

"Конечно, нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что предвыборный штаб Путина, заявившего о намерении побороться за президентский пост, может возглавить глава администрации президента РФ Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко. По словам издания, предвыборный штаб возглавит чиновник, а не известная личность.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предвыборный штаб Путина пока не сформирован. На вопрос, кто возглавит штаб, Песков сказал: "Пока неизвестно, я не могу вам ответить на этот вопрос. Пока нет избирательного штаба как такового".