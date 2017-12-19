Что произошло за день: вторник, 19 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В аэропорту Нарьян-Мара после взлета разбился Ан-2 с пассажирами. В результате, по разным данным, погибли от двух до четырех человек. Предварительная причина падения самолета - отказ двигателя.

- Верховный суд почти вдвое снизил срок наказания бывшему руководителю антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Денису Сугробову, осужденному ранее на 22 года за организацию преступного сообщества и превышение полномочий.

- В Москве арестовали норвежца по подозрению в шпионаже. По некоторым данным, он передавал информацию не только спецслужбам своей страны. Данные также попадали в американское ЦРУ.

- Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко опроверг сообщения о том, что он возглавит предвыборный штаб Владимира Путина на очередных выборах главы государства.

- Адвокаты Алексея Улюкаева обжаловали приговор по делу о получении им $2млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина. На прошлой неделе суд приговорил экс-министра к восьми годам колонии строгого режима.

- В убитом в Дагестане боевике опознали брата смертницы, которая устроила теракт в московском метро в 2010 году.

- Спустя месяц после введения в состав флота на новый британский авианосец "Королева Елизавета" стоимостью 3,1 млрд фунтов стерлингов дал течь.