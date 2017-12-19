Верховный суд смягчил приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД Сугробову

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд почти вдвое снизил срок наказания бывшему руководителю антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Денису Сугробову, осужденному ранее на 22 года за организацию преступного сообщества и превышение полномочий.

"Приговор Московского городского суда от 27 апреля изменить. (...) Назначить Сугробову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в решении суда, оглашенном во вторник.

В апреле 2017 года Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова к 22 годам колонии строгого режима. Согласно приговору суда, Сугробов лишен звания генерал-лейтенанта и возможности пять лет занимать должности в правоохранительных органах.

Дело Сугробова

Дело в отношении ряда высокопоставленных и рядовых сотрудников ГУЭБиПК МВД России, которое возглавлял генерал-лейтенант полиции Сугробов, было возбуждено 14 февраля 2014 года. 21 февраля 2014 года Сугробов был освобожден от занимаемой должности указом президента РФ.

По версии следствия, с ноября 2013 до февраля 2014 года преступная группа совершила не менее 10 тяжких преступлений. В частности, по версии следствия, офицеры ГУЭБиПК пытались спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

8 мая 2014 года Сугробов был задержан, через неделю ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ), превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) и организации провокации взятки (часть 3 статьи 33 - статьи 304 УК РФ).