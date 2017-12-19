В России с начала года лишили званий 200 кандидатов и более 40 докторов наук

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки России Ольга Васильева заявила, что в России в этом году ученой степени лишены почти 200 кандидатов наук и 41 доктор наук.

"В 2017 году было отменено 197 решений диссертационных советов о присуждении ученой степени (кандидата наук - ИФ), а также были лишены 41 человек с полной степенью (доктора наук - ИФ)", - сказала О.Васильева на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Она также сообщила, что число защит диссертаций в России за четыре года уменьшилось вдвое - с 24019 до 11789.

"В 2018 году по прогнозам больше 11 тысяч защит диссертаций не будет", - сказала Васильева.

Также в министерстве отмечают снижение числа диссертационных советов, где проходят защиты - с 2828 в 2013 году до 2040 по данным на 19 декабря этого года. Статистика объясняется ужесточением требований к научным работам и борьбой с плагиатом.