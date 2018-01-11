Диссертации замминистра и глав департаментов Минобрнауки проверят на плагиат

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева дала поручение проверить на плагиат диссертации всех своих заместителей и глав департаментов ведомства, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в министерстве.

В свою очередь, в пресс-службе Минобрнауки "Интерфаксу" эту информацию не прокомментировали.

Ранее в четверг о поручении Васильевой проверить диссертации заместителей министра образования и директоров департаментов сообщил РБК. По его данным, поручение было дано в связи с вопросами к диссертации замглавы Минобрнауки, академика РАН Григория Трубникова.

Ранее житель Якутии Виктор Пинигин, называющий себя активистом "Диссернета", направил в Минобрнауки и академикам из "Клуба 1 июля" письмо, в котором обвинил Трубникова в плагиате в его докторской диссертации из-за схожих мест с кандидатскими двух его диссертантов, защитившихся на месяц раньше.

Между тем, в самом "Диссернете", ранее жестко критиковавшем Минобрнауки из-за диссертации министра культуры Владимира Мединского, заявили, что Пинигин к ним не имеет никакого отношения и претензий к работе Трубникова у "Диссернета" нет. В организации сочли логичным, что у научного руководителя и его подопечных, работающих над общими проблемами, могут быть общие места в работах.

Трубников курирует в Минобрнауки научное направление. По данным СМИ, он обсуждал свою диссертацию с О.Васильевой.