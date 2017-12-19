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Культура

Мединский предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатрах

Есть обновление от 17:07

Кроме того, министр предлагает ввести отчисления с каждого билета на поддержку отечественного кино

Мединский предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатрах
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский предлагает ограничивать количество сеансов одной картины до 35% и отчислять по три процента с каждого билета на поддержку отечественного кино. Такое заявление он сделал во вторник на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

По словам Мединского, готовится законопроект, по которому предлагается запретить выделять более 35% сеансов в кинотеатре под один фильм.

"Это разумная антимонопольная мера, принятая в разных странах. Иначе западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм. Если мы сейчас с вами откроем посмотрим систему ЕАИС, то фильм "Звёздные войны" сейчас в результате здоровой конкуренции имеет 50% сеансов в стране. Это называется монополия, ведущая к загниванию. Соответственно, как с ними конкурировать? Они просто давят нас", - сказал министр, обращаясь к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

По его мнению, ограничение числа сеансов даст зрителю возможность выбирать фильм.

Другим предложением министра стало введение отчисления с каждого проданного билета на поддержку отечественного кино.

"Для понимания - во Франции это 12% с каждого билета. Мы предлагаем начинать с 3%, что позволит нам получать не менее 1,5 млрд рублей ежегодно в фонд кино. Кинотеатры в целом эту меру поддерживают", - сказал Мединский.

Министр также предложил жестче бороться с кинопиратством.

"В настоящее время мера работает в мягком варианте, сейчас с Минкомсвязи согласовали более жёсткий вариант законопроекта - пиратский контент будет блокироваться в течение 72 часов", - сказал Мединский.

Ранее глава Минкультуры неоднократно заявлял о необходимости ограничивать зарубежные фильмы в российском прокате и предупреждал о превращении российского кино в артхаус под "катком" Голливуда.

Вместе с тем Мединский предсказал рекордные сборы российских фильмов в прокате за год.

Теги: Владимир Мединский, кино
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