Уголовное дело возбуждено после ликвидации двух боевиков в Дагестане

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по трем статьям после проведения спецоперации в Дагестане. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

По его словам, дело возбуждено по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц) и части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых устройств, совершенный группой лиц) УК РФ.

"По версии следствия, 19 декабря примерно в 00:1 на окраине села Игали Гумбетовского района Дагестана силовики обнаружили двух участников незаконного вооруженного формирования. На предложение сложить оружие и сдаться властям вооруженные мужчины начали стрелять. Ответным огнем бандиты нейтрализованы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, устанавливается личность и причастность этих боевиков к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщалось ранее, в ходе контртеррористической операции близ села Игали Гумбетовского района Дагестана силовики уничтожили двоих боевиков. Одного из них опознали как брата террористки-смертницы Марьям Шариповой, которая взорвала себя в метро в Москве 2010 году, Ильяса Шарипова.

Днем ранее в ходе другой контртеррористической операции в селе Губден Карабудахкентского района Дагестана силовики уничтожили троих боевиков, причастных к совершению ряда преступлений террористической направленности.