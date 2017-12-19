В России за пять лет осуждены 140 иностранных шпионов и их агентов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - За последние пять лет в России за разведдеятельность были осуждены 137 кадровых сотрудников и агентов иностранных спецслужб. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Иностранные спецслужбы по-прежнему стремятся проникнуть во все сферы деятельности нашего государства. Естественно, это встречает решительный отпор со стороны контрразведчиков. Так, с 2012 года по настоящее время были осуждены 137 кадровых сотрудников иноспецслужб и их агентов", - заявил Бортников в интервью "Российской газете", которое публикуется во вторник.

Глава ФСБ отметил также, что во взаимодействии с другими органами власти России была прекращена работа 120 иностранных и международных неправительственных организаций, "являющихся инструментом зарубежного разведсообщества".

В результате мероприятий по защите сведений, составляющих гостайну, осуждены 140 человек, подчеркнул Бортников.

Он также заявил, что за последние годы в России существенно снизилось количество преступлений террористической направленности, и только в этом году предотвращено 23 теракта.