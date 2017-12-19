В ФСБ заявили о сокращении числа преступлений террористов в РФ в 10 раз за 6 лет

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за последние шесть лет в России значительно снизилось количество преступлений террористической направленности.

"В результате принятых за последние шесть лет мер практически в десять раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности. В 2017 году было предотвращено 23 теракта", - сказал Бортников в опубликованном во вторник интервью "Российской газете".

Он отметил, что с 2006 года успешно функционирует Национальный антитеррористический комитет и федеральный оперативный штаб, а в регионах созданы антитеррористические комиссии и оперативные штабы.

Бортников сообщил, что органами безопасности ведется профилактическая работа против радикализации различных групп населения, в первую очередь молодежи, и ее вовлечения в террористическую деятельность.

"Пресечена деятельность свыше 300 структурных подразделений организаций террористической и экстремистской направленности", - отметил Бортников.

Он сообщил, что за последние пять лет "за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, осуждены более 9,5 тыс. человек", из незаконного оборота изъято значительное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, "фактически полностью ликвидировано бандподполье на Северном Кавказе".

Глава ФСБ отметил, что за последние годы установлено около 4,5 тыс. россиян, которые отправились за рубеж воевать на стороне террористов, за организацию каналов нелегальной миграции с 2012 года осуждены более тысячи человек.