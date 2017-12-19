Актеры пришли к Москальковой обсудить дело "Седьмой студии"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с актерами, которые пришли к ней обсудить дело "Седьмой студии".

Как написала Москалькова в своем инстаграме, она встретилась с Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой и Викторией Исаковой.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Дек 19, 2017 at 7:16 PST

Дело "Седьмой студии"

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-Центра" Алексей Малобродский, бывший гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Юрий Итин, а также экс-главбух организации Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

В конце октября в рамках дела была задержана и отправлена под домашний арест до 26 декабря директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.

Ещё одна фигурантка - экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова - арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Ранее многочисленные российские и мировые деятели культуры выступили в поддержку Серебренникова и призвали остановить дело в его отношении.