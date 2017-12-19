Авторы поправок о физлицах-иноагентах исключили из этого понятия блогеров

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Проект закона, регулирующий распространение массовой информации иностранными СМИ, признанными иноагентами, носит технический характер, заявил журналистам глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Он уточнил "Интерфаксу", что согласно уже принятому Госдумой соответствующему закону к иностранным СМИ, выполняющим функции иностранных агентов, могут быть отнесены юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве, или иностранные структуры без образования юридического лица.

"Теперь к ним добавляются физические лица. Нам не важно, кто является владельцем СМИ, физлицо или юрлицо", - сказал Левин.

На вопрос, могут ли согласно внесенному законопроекту блогеры относиться к физлицам-иноагентам, Левин ответил: "Я бы пока так это не формулировал".

"Блогеры - это люди, имеющие страницу в социальной сети, это несколько другое", - отметил он.

В настоящее время СМИ-иноагентом может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средство массовой информации).

При этом отнесение к СМИ-иноагентам не зависит "от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников".

В Госдуму во вторник внесен проект закона, регулирующий распространение массовой информации иностранными СМИ.

Инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Законопроект внесен вице-спикером Госдумы Петром Толстым, председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным, а также сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой.