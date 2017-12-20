Место взрыва в ставропольской многоэтажке оцеплено

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Полиция оцепила многоэтажку, где в ночь на среду произошел взрыв неизвестного предмета, передаёт корреспондент "Интерфакса" с места происшествия. Полиция оцепила дом примерно в 150 метрах в обе стороны от дома на улице 50 лет ВЛКСМ.

Ранее со ссылкой на главу администрации города Андрея Джатдоев сообщалось, что в доме прогремел взрыв, жильца - 50 взрослых и 15 детей эвакуированы в 35-й лицей. Также жители дома сообщали агентству, что в доме произошёл взрыв гранаты.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что взрыв произвел приезжий мужчина. Пострадавших нет.