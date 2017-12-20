Источник сообщил о ликвидации устроившего взрыв в доме в Ставрополе человека

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур ликвидировали мужчину, который в ночь на среду взорвал в многоэтажке Ставрополя неизвестный предмет, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"После переговоров, мужчина, который в квартире этой многоэтажки взорвал, предположительно, гранату, ликвидирован. Он отказался выйти и сдаться", - сказал собеседник агентства. Корреспондент агентства, который находится на месте происшествия, передает, что в доме были слышны несколько выстрелов.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации относительно ликвидации неизвестного мужчины, который произвёл взрыв.

Ранее со ссылкой на главу администрации города Андрея Джатдоева сообщалось, что в доме прогремел взрыв, жильцы - 50 взрослых и 15 детей эвакуированы в 35-й лицей. Также жители дома сообщали агентству, что в доме произошел взрыв гранаты.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что взрыв произвел приезжий мужчина. Пострадавших нет.