Школы, детсады и торговые центры в Черкесске эвакуировали из-за звонков о минировании

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Учеников образовательных учреждений и посетителей всех торговых центров в столице Карачаево-Черкесии Черкесске эвакуировали в среду из-за сообщений о минировании.

"Сегодня с промежутком в 10 минут поступило несколько сообщений о минировании школы, одного из торговых центров и одной из гостиниц. Сейчас по всем школам, детсадам, торговым центрам и гостиницам проводится комплекс мероприятий, направленных на проверку данной информации и обеспечения безопасности граждан", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы МВД по КЧР Казим Байбанов.

К настоящему времени ряд объектов проверен, информация о минировании не подтвердилась. Правоохранители с кинологами продолжают проверку зданий.